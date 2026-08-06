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Алаудинов призвал вернуть смертную казнь в России на время трибунала над ВСУ

В России нужно вернуть смертную казнь на время проведения трибунала над бойцами украинской армии после окончания СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В России нужно вернуть смертную казнь на время проведения трибунала над бойцами украинской армии после окончания СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

— Свой Нюрнбергский процесс у нас все равно будет. И эта война завершится только таким образом, — заявил он.

По его словам, на этот процесс нужно пригласить представителей недружественных государств, чтобы они смогли лицезреть расправу над теми, кто «пришел с мечом». Командир считает, что осужденных за военные преступления нужно повесить.

— Никакой другой вид казни для них не должен быть, — заявил Алаудинов в беседе с ТАСС.

До этого в Госдуме предложили вернуть смертную казнь для коррупционеров. С подобной инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По мнению члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой, подобный шаг не снизит количество преступлений, но может увеличить количество необратимых ошибок в судебной системе.

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