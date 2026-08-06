Politico: США возобновили активный обмен разведданными с Украиной

Американские законодатели подтвердили возобновление полноценного взаимодействия США с Украиной в сфере обмена разведданными. Группа сенаторов от обеих партий обратила внимание на улучшение ситуации, отметив важность этого шага на нынешнем этапе российско-украинского конфликта. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.
Старший член комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что видит признаки улучшения соглашения об обмене разведданными, и считает, что это помогло Киеву получить преимущество в противостоянии с Москвой.
— Я не хочу вдаваться в детали, но обстановка улучшилась, — сказал законодатель.
Еще один член комитета по разведке Джон Корнин и глава комитета по вооруженным силам Роджер Уикер согласились с тем, что обмен разведданными между США и Украиной активизировался в стратегически важный момент.
Между тем в Белом доме решили воздержаться от официальных комментариев касательно технических аспектов сотрудничества. Вместе с тем представитель американской администрации подчеркнул, что ключевым приоритетом президента США Дональда Трампа остается дипломатическое урегулирование.
— Президент и его команда по-прежнему привержены продолжению конструктивной роли в прекращении войны между Россией и Украиной, и он сохраняет оптимизм в отношении того, что в конечном итоге мы заключим мирное соглашение, — заявили в Белом доме.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что сокращение поставок ракет противовоздушной обороны со стороны западных партнеров может быть целенаправленной тактикой, призванной подтолкнуть Киев к переговорам. Он отметил, что в текущем году поставки ракет ПВО сократились втрое по сравнению с предыдущим годом.