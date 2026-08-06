В Верхотурье Свердловской области открыли выставку «Необыкновенный город»

Выставка «Необыкновенный город» работает с 27 июля по 27 августа в городе Верхотурье Свердловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации Верхотурского городского округа.
В экспозиции представлены творческие работы открытого пленэра «Передвижники». Выставка представляет собой не только собрание живописных полотен и графических работ, но и живое свидетельство того, как искусство способно объединять людей разных возрастов и профессий.
На открытии собрались верхотурские краеведы, жители и гости города. Кроме того, там выступали ансамбль преподавателей Верхотурской детской школы искусств «Элегия» и талантливые дети.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.