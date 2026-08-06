Пьяного пассажира сняли с рейса в Красноярске и обязали заплатить за задержку 55 тысяч рублей

В Красноярске суд взыскал с мужчины убытки за задержку авиарейса на 41 минуту, сообщили в объединенной пресс-службе судов края. Его сняли с борта перед вылетом из-за сильного опьянения.
Инцидент произошел в декабре 2025 года на рейсе Красноярск — Ош. При подготовке к вылету члены экипажа заметили пассажира с явными признаками опьянения — он с трудом передвигался и не мог самостоятельно подняться по трапу. Командир принял решение отказать ему в перевозке и вызвать полицию, так как его состояние могло создать угрозу безопасности полета.
Снятие пассажира и связанные с этим процедуры привели к задержке рейса на 41 минуту. Авиакомпания понесла убытки и обратилась в суд.
Кировский районный суд взыскал с мужчины 51 354 рубля убытков и 4 тысячи рублей госпошлины — всего 55 354 рубля.
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