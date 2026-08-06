Пьяного пассажира сняли с рейса в Красноярске и обязали заплатить за задержку 55 тысяч рублей

Инцидент произошел в декабре 2025 года на рейсе Красноярск — Ош. При подготовке к вылету члены экипажа заметили пассажира с явными признаками опьянения — он с трудом передвигался и не мог самостоятельно подняться по трапу. Командир принял решение отказать ему в перевозке и вызвать полицию, так как его состояние могло создать угрозу безопасности полета.