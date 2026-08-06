До +42: МЧС предупредило об экстремальной жаре в Волгограде

В Волгоградской области МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары. По информации ведомства, с полудня 6 августа 2026 до 14.00 в Волгограде и области воздух прогреется до +40…+42 градусов. Такая же жара сохранится 7 и 8 августа.
Напомним, в этом виноват азорский антициклон. До Волгограда дошла адская жара из Европы, которая уже успела натворить много бед. Волгоградцам не следует выходить на улицу без особой надобности. Пейте больше воды и носите ее с собой. На улице переходите на теневую сторону, смените синтетику на одежду из натуральных тканей.
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