Мед, яблоко и хлеб. Теолог Тюрина ответила, зачем благодарить Бога в Спас

Август для православных христиан — особый месяц. Три праздника подряд, которые в народе называют Спасами, дают возможность даже тем, кто далёк от церковной жизни, прикоснуться к традиции и задуматься о высшем смысле привычных вещей. Теолог, эксперт в области религиозной культуры Светлана Тюрина рассказала krsk.aif.ru, откуда взялся обычай освящать мёд, яблоки и хлеб, и почему эти плоды — не просто еда, а повод для искренней благодарности.
Какого числа празднуют Спасы в 2026?
В народном календаре август отмечен тремя Спасами — Медовым (14 августа), Яблочным (19 августа) и Ореховым, или Хлебным (29 августа). Но почему Спаситель вдруг «получает» такие «продуктовые» эпитеты? Светлана Тюрина призывает не относиться к этому поверхностно и не искать кощунства в названиях.
В чём суть трёх Спасов.
«Спас — это Спаситель. Иисус Христос, Бог, ставший человеком, пришедший в наш мир и избавивший нас от рабства греху и дьяволу, открывший Царство Небесное, — поясняет теолог. — Для глубоко верующего человека слово “яблочный Спас” может прозвучать кощунственно. Но давайте посмотрим вглубь этой традиции, откуда она взялась».
Корни уходят в Ветхий Завет, где существовало указание приносить Богу начатки плодов и до этого момента не вкушать их. Это был акт признания того, что урожай — дар свыше, а не только результат человеческих усилий.
«Даже если мы подстраховались, взяли лучшие семена, построили парник, мы всё равно не знаем точно, что получим на выходе, — рассуждает Светлана Тюрина. — Слишком много факторов: непредсказуемая погода, нашествие насекомых или личные обстоятельства — командировка, болезнь. Поэтому, глядя на результат, мы понимаем: это не только наша заслуга, но и дело Божье. И привычные слова “слава Богу” должны произноситься не вскользь, а искренне — благодаря Творца за то, что дал нам урожай и возможность нормально жить».
Медовый Спас: почему мёд — особый дар.
Первый Спас, 14 августа, в церковном календаре называется Изнесением Животворящего Креста Господня, но в народной традиции он прочно связан с мёдом. Светлана Тюрина обращает внимание на удивительную природу этого продукта.
«Мёд по составу — невероятное вещество, поистине Божий дар, — говорит она. — Разве само приручение пчёл не удивительно? Это не просто товар с магазинной полки, а то, что даёт нам Господь».
Освящая мёд в этот день, верующие благодарят Творца за щедрость природы и вложенный труд. Традиционно именно с Медового Спаса начинали есть сладкий урожай нового сезона.
Яблочный Спас: радость земных плодов.
Второй Спас, 19 августа, совпадает с праздником Преображения Господня. В этот день принято освящать яблоки и другие фрукты. Но суть не в магическом изменении плодов, а в перемене нашего отношения к ним.
«Только задумайтесь, насколько наша жизнь была бы скучна без фруктов, без этих традиционных летних даров, — замечает теолог. — Яблочный Спас — повод вспомнить, что даже такое простое, как яблоко, мы получаем не случайно. Освящая его, мы приносим Богу благодарность за радость от Его щедрот».
Хлебный Спас: итог аграрного года.
Третий Спас, 29 августа, часто называют Ореховым, но Светлана Тюрина считает, что на Руси правильнее делать акцент на хлебе. В это время заканчивается уборка зерновых, и караваи нового урожая освящают в храме.
«Хлеб — всему голова, основа питания для многих людей, — подчёркивает эксперт. — Именно по урожаю пшеницы судят об аграрных успехах в целом, ведь хлеб не заменит ни свёкла, ни свинина, ни какие-то другие продукты. Хлебный Спас — логичное завершение трёх Спасов и нашей аграрной радости в этом году».
Эти урожайные праздники — целая философия благодарения. Они напоминают человеку, что он не автономный творец своего благополучия, а соработник Богу, и каждый кусок хлеба, каждый плод — результат совместных усилий и Божьей милости.
«В августе эти приношения и благодарение Создателю связаны с тремя правослаными календарными событиями, — заключает Светлана Тюрина. — И даже если вы далеки от церкви, эти дни — прекрасный повод зайти в храм, задуматься о том, откуда берётся пища, и просто сказать спасибо Тому, Кто даёт нам всё необходимое для жизни».