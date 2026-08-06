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Рэпера Гио Пику* объявили в розыск из-за долга в 363 тысячи рублей

Приставы не могут взыскать деньги с рэпера, у которого в России нет имущества, а сам он живёт в Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Рэпера Гио Пику* (настоящее имя — Георгий Джиоев*) объявили в России в розыск судебные приставы из-за долга в 363 тысячи рублей. Об этом сообщает SHOT. Задолженность копилась с 2019 года, однако взыскать её не удаётся, поскольку у музыканта в РФ нет недвижимости или иного имущества.

По данным канала, приставы неоднократно открывали и приостанавливали исполнительные производства, но безрезультатно. Георгий Джиоев* живёт в Грузии вместе с женой Анастасией Пискуновой. В России рэпер не выступает, предпочитая давать концерты в Азии, Европе и США.

Ранее KP.RU писал, что Сыктывкарский городской суд оштрафовал рэпера Гио Пику* на 10 тысяч рублей за песню с ненормативной лексикой и оскорблениями полицейских по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

* Гио Пика (Георгий Джиоев) включён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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