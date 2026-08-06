Рэпера Гио Пику* объявили в розыск из-за долга в 363 тысячи рублей

Рэпера Гио Пику* (настоящее имя — Георгий Джиоев*) объявили в России в розыск судебные приставы из-за долга в 363 тысячи рублей. Об этом сообщает SHOT. Задолженность копилась с 2019 года, однако взыскать её не удаётся, поскольку у музыканта в РФ нет недвижимости или иного имущества.