Рэпера Гио Пику* объявили в розыск из-за долга в 363 тысячи рублей

Рэпера Гио Пику* (настоящее имя — Георгий Джиоев*) объявили в России в розыск судебные приставы из-за долга в 363 тысячи рублей. Об этом сообщает SHOT. Задолженность копилась с 2019 года, однако взыскать её не удаётся, поскольку у музыканта в РФ нет недвижимости или иного имущества.
По данным канала, приставы неоднократно открывали и приостанавливали исполнительные производства, но безрезультатно. Георгий Джиоев* живёт в Грузии вместе с женой Анастасией Пискуновой. В России рэпер не выступает, предпочитая давать концерты в Азии, Европе и США.
Ранее KP.RU писал, что Сыктывкарский городской суд оштрафовал рэпера Гио Пику* на 10 тысяч рублей за песню с ненормативной лексикой и оскорблениями полицейских по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
* Гио Пика (Георгий Джиоев) включён Минюстом России в реестр иностранных агентов.