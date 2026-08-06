В четверг в Калининграде ждем до +27°С, ливни начнутся после обеда

В четверг, 6 августа, в ряде муниципалитетов Калининградской области с утра идет дождь. Днем переменная облачность, потеплеет до +25…+27°С в Калининграде и области и до +23…+25°С на побережье.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», ливни и грозы ждем к 14−16 часам в Калининграде (где сразу похолодает до +21…+23°С), у побережья и на западе региона, к 16−19 часам — уже на востоке области.
Вечером существенных осадков не ожидается.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше