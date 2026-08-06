В четверг в Калининграде ждем до +27°С, ливни начнутся после обеда

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», ливни и грозы ждем к 14−16 часам в Калининграде (где сразу похолодает до +21…+23°С), у побережья и на западе региона, к 16−19 часам — уже на востоке области.