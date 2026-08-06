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Доктор Парецкая назвала 12 продуктов с высоким содержанием железа

Микроэлемент бывает двух типов: гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения и легко усваивается.

Железо необходимо человеку для образования гемоглобина — белка, который переносит кислород по организму. Микроэлемент бывает двух типов: гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения и легко усваивается. Негемовое усваивается хуже, его можно получить из растительных продуктов, объясняет врач Алёна Парецкая.

Чтобы организм получал железо в достаточных количествах, в рационе человека должны быть моллюски и рыба, в том числе, консервированный тунец; печень и другие субпродукты, а также красное мясо и тёмное мясо индейки.

Кроме того, в блюдах нужно использовать шпинат, бобовые, тыквенные семечки, киноа, брокколи, тофу и тёмный шоколад.

Врач поясняет: организм частично регулирует всасывание: если запасов железа мало, он старается усвоить его в больших количествах.

Ранее доктор Павлова рассказала о неожиданном влиянии кофе на печень.