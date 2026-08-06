ИИ сократил время постановки диагноза нижегородским пациентам до 7 минут

Нейросети помогают расшифровывать маммограммы, рентгенограммы и флюорограммы. Причем ИИ не пропускает даже мелкие патологии и готов дать врачам экспертное «второе мнение». За десять месяцев нейросеть обработала свыше 228 тысяч исследований, в том числе КТ головного мозга.