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ИИ сократил время постановки диагноза нижегородским пациентам до 7 минут

На медицинские заключения раньше уходило от 16 минут до часа.

Источник: Живем в Нижнем

Время постановки диагнозов пациентам удалось сократить в Нижегородской области до 7 минут благодаря внедрению искусственного интеллекта. Ранее на медицинские заключения врачи тратили от 16 минут до часа, сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Нейросети помогают расшифровывать маммограммы, рентгенограммы и флюорограммы. Причем ИИ не пропускает даже мелкие патологии и готов дать врачам экспертное «второе мнение». За десять месяцев нейросеть обработала свыше 228 тысяч исследований, в том числе КТ головного мозга.

Помимо этого в регионе внедрили систему, которая автоматически анализирует истории болезни, и сервис, расшифровывающий КТ органов грудной клетки.

По информации Алексея Никонова, Нижегородская область заявила 25 ИИ-проектов в 8 отраслях экономики. Они уже готовы к тиражированию в регионах страны.

Ранее мы писали, что оформление медсправок для спорта и ГТО упростили в Нижегородской области.