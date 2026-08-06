ИИ сократил время постановки диагноза нижегородским пациентам до 7 минут

Время постановки диагнозов пациентам удалось сократить в Нижегородской области до 7 минут благодаря внедрению искусственного интеллекта. Ранее на медицинские заключения врачи тратили от 16 минут до часа, сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Нейросети помогают расшифровывать маммограммы, рентгенограммы и флюорограммы. Причем ИИ не пропускает даже мелкие патологии и готов дать врачам экспертное «второе мнение». За десять месяцев нейросеть обработала свыше 228 тысяч исследований, в том числе КТ головного мозга.
Помимо этого в регионе внедрили систему, которая автоматически анализирует истории болезни, и сервис, расшифровывающий КТ органов грудной клетки.
По информации Алексея Никонова, Нижегородская область заявила 25 ИИ-проектов в 8 отраслях экономики. Они уже готовы к тиражированию в регионах страны.
Ранее мы писали, что оформление медсправок для спорта и ГТО упростили в Нижегородской области.