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Ушел из жизни экс-игрок сборной Казахстана по футболу

Стало известно о смерти ветерана футбола, бывшего игрока национальной сборной Казахстана Александра Лисина, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Источник: Nur.kz

Казахстанская федерация футбола на своем сайте выразила соболезнования родным и близким Александра Лисина в связи с его кончиной.

Отмечается, что профессиональную карьеру он начал в клубе «Целинник», после чего выступал за «Астану», «Женис», «Нашу Компанию», «Экибастузец-НК», «Евразию» и степногорский «Химик».

«Позже на протяжении нескольких лет Александр Лисин работал в системе футбольного клуба “Астана”, где внес значительный вклад в воспитание молодых футболистов. Он открыл дорогу в большой футбол многим талантливым игрокам и помог им сделать первые шаги в профессиональной карьере», — рассказали в федерации.

Александра Лисина не стало в возрасте 55 лет.