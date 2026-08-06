Ушел из жизни экс-игрок сборной Казахстана по футболу

«Позже на протяжении нескольких лет Александр Лисин работал в системе футбольного клуба “Астана”, где внес значительный вклад в воспитание молодых футболистов. Он открыл дорогу в большой футбол многим талантливым игрокам и помог им сделать первые шаги в профессиональной карьере», — рассказали в федерации.