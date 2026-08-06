Ушел из жизни экс-игрок сборной Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола на своем сайте выразила соболезнования родным и близким Александра Лисина в связи с его кончиной.
Отмечается, что профессиональную карьеру он начал в клубе «Целинник», после чего выступал за «Астану», «Женис», «Нашу Компанию», «Экибастузец-НК», «Евразию» и степногорский «Химик».
«Позже на протяжении нескольких лет Александр Лисин работал в системе футбольного клуба “Астана”, где внес значительный вклад в воспитание молодых футболистов. Он открыл дорогу в большой футбол многим талантливым игрокам и помог им сделать первые шаги в профессиональной карьере», — рассказали в федерации.
Александра Лисина не стало в возрасте 55 лет.