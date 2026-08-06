Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа

Так, в курортный Судак завезли для свободной продажи населению три тысячи литров горючего марки АИ-92, сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.
«С 10:00 доступна свободная продажа 3000 литров топлива АИ-92 на АЗС “Атан” по ул. Феодосийское шоссе, 14 по цене 100 рублей за литр», — написал он в МАКС.
В соседней Феодосии также в четверг есть бензин и дизтопливо в свободной продаже. По информации руководителя местной администрации Владимира Кима, продавать горючее также начинают с 10 утра на заправках «Атан», расположенных по следующим адресам: ул. Челнокова, 71 — А-92, Керченское шоссе, 27/Д — А-92, Симферопольское шоссе, 25 — А-92, Керченское шоссе, 23 — ДТ. А также в Коктебеле, на улице Ленина, 150 — ДТ.
«Лимит единоразовой заправки: АИ-92 — 20 л (бак или канистра), ДТ — 30 л (бак или канистра)», — напомнил Ким.
В Ялте, как сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко, также стартовала продажа топлива.
«С 10:00 открыта продажа на заправках “Атан” по адресам: Алупка, Южнобережное Шоссе, 9А: ДТ, ориентировочно на 150 машин по 20 литров. Алупка, Южнобережное Шоссе, 38: АИ-92, ориентировочно на 150 машин по 20 литров», — проинформировал он в МАКС.
Также в городе действуют ограничения: не более 20 литров АИ-92 или 30 литров ДТ на одно транспортное средство. Оплата за наличный расчет.
Полная информация о реализации топлива на АЗС Крыма в четверг доступна на карте. Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.