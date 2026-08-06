Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа

В соседней Феодосии также в четверг есть бензин и дизтопливо в свободной продаже. По информации руководителя местной администрации Владимира Кима, продавать горючее также начинают с 10 утра на заправках «Атан», расположенных по следующим адресам: ул. Челнокова, 71 — А-92, Керченское шоссе, 27/Д — А-92, Симферопольское шоссе, 25 — А-92, Керченское шоссе, 23 — ДТ. А также в Коктебеле, на улице Ленина, 150 — ДТ.