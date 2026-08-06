Какие направления стали востребованными у абитуриентов в 2026 году. Видео

Российские вузы завершили прием заявлений о согласии на зачисление абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Итоговые списки опубликуют 7 августа. Однако в некоторых вузах все бюджетные места на популярных специальностях были заняты поступающими вне конкурса по результатам олимпиад. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил создать отдельные квоты для таких абитуриентов.