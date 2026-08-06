Какие направления стали востребованными у абитуриентов в 2026 году. Видео

Российские вузы завершили прием заявлений о согласии на зачисление абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Итоговые списки опубликуют 7 августа. Однако в некоторых вузах все бюджетные места на популярных специальностях были заняты поступающими вне конкурса по результатам олимпиад. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил создать отдельные квоты для таких абитуриентов.
Среди технических специальностей самыми востребованными оказались программная инженерия, прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, фундаментальная информатика и IT, а также физика.
У гуманитариев наибольшим спросом пользовались юриспруденция, менеджмент, экономика, медиакоммуникации и журналистика.
Подробнее о том, какова ситуация с поступлением в вузы в этом году и какие направления самые востребованные, — в видео телеканала РБК.
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