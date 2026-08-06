В Калининграде пройдёт книжная ярмарка «Гаражка» издательства «МИФ»

«“МИФ” приготовит сотни новинок и бестселлеров Будут книги по культуре, психологии, бизнесу, пополнения в сериях “Мифы от и до”, “Страшно интересная Россия”, русская и зарубежная классика в серии “Вечные истории”, уютные романы и мрачное фэнтези, комиксы, литература для детей всех возрастов и потрясающие подарочные издания», — рассказали организатор. Арт-пространство «Понарт» находится на улице Судостроительной, 6. Вход на мероприятия свободный. Предварительная регистрация не требуется.