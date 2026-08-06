В выходные в Калининграде пройдёт книжная ярмарка «Гаражка» издательства «МИФ». Мероприятия организуют в арт-пространстве «Понарт» с 7 по 9 августа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил пиар-менеджер издательства.
В пятницу и воскресенье площадка будет работать с 11:00 до 20:00, в субботу — до 19:00. В выходные авторы издательства проведут лекции для гостей и жителей Калининграда.
Программа лекций.
Суббота, 8 августа:
13:00 — лекция от Юлии Шевченко «Зачем выпускать нон-фикшн книгу и как это сделать?»; 15:00 — лекция от Глеба Пивоварова «Сторителлинг: 8 способов рассказать историю».
Воскресенье, 9 августа:
15:00 — лекция от Анастасии Паламарчук «Женщины Средневековья: мифы и реальность» (16+).
«“МИФ” приготовит сотни новинок и бестселлеров Будут книги по культуре, психологии, бизнесу, пополнения в сериях “Мифы от и до”, “Страшно интересная Россия”, русская и зарубежная классика в серии “Вечные истории”, уютные романы и мрачное фэнтези, комиксы, литература для детей всех возрастов и потрясающие подарочные издания», — рассказали организатор. Арт-пространство «Понарт» находится на улице Судостроительной, 6. Вход на мероприятия свободный. Предварительная регистрация не требуется.
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