Тельцы перестанут цепляться за прошлое, а Львы поймут, что ошибались: таро-расклад на четверг, 6 августа

Тельцы смогут окончательно отпустить ситуацию, которая долго не давала двигаться вперёд, а Львам предстоит признать собственное заблуждение и благодаря этому изменить взгляд на происходящее. «Клопс» публикует расклад на картах таро для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Шут): предрекает знакомство при странных обстоятельствах. Именно случайность сделает этот день запоминающимся. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о работе, которая сначала покажется рутинной, но именно она принесёт самый заметный результат. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует быстрое улучшение самочувствия после небольших изменений в привычном режиме.
Телец.
Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на момент, когда вы неожиданно перестанете зависеть от мнения человека, которое ещё недавно было очень важным. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): обещает предложение, которое заставит выбирать между стабильностью и любопытством. Здоровье (Сила): говорит о большом запасе энергии, который важно не растрачивать впустую.
Близнецы.
Любовь (Король Кубков): предрекает встречу с человеком, который удивит не красивыми словами, а спокойствием и зрелостью. Профессиональная сфера (Луна): предупреждает, что сейчас не всё выглядит так, как есть на самом деле. Не стоит делать выводы слишком рано. Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует хороший день для начала новой здоровой привычки, которая легко закрепится.
Рак.
Любовь (Пятёрка Жезлов): говорит о споре, после которого отношения неожиданно станут крепче, чем были раньше. Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на задержку, которая избавит вас от ошибки или лишней работы. Здоровье (Шестёрка Кубков): советует вернуться к тому способу восстановления, который уже помогал раньше.
Лев.
Любовь (Справедливость): предрекает момент, когда придётся признать, что вы неверно оценивали поступок близкого человека. Это снимет давнее напряжение. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): обещает неожиданную идею, которая сначала покажется слишком простой, чтобы сработать. Здоровье (Королева Пентаклей): говорит о пользе спокойного ритма и полноценного отдыха.
Дева.
Любовь (Семёрка Кубков): символизирует отказ от красивых фантазий в пользу человека, который действительно рядом. Профессиональная сфера (Император): предрекает день, когда порядок окажется эффективнее вдохновения. Здоровье (Звезда): указывает на постепенное восстановление после периода усталости.
Весы.
Любовь (Мир): обещает ощущение, что одна важная история наконец завершилась без сожалений. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о ситуации, где нехватка ресурсов заставит найти неожиданно удачное решение. Здоровье (Рыцарь Кубков): символизирует улучшение эмоционального состояния.
Скорпион.
Любовь (Верховная Жрица): предрекает момент, когда вы поймёте чужие чувства без единого слова. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): указывает на завершение дела, которое отнимало слишком много сил. Здоровье (Умеренность): говорит о пользе размеренного темпа и соблюдения режима.
Стрелец.
Любовь (Тройка Кубков): обещает встречу, на которую вы не возлагали особых надежд, но именно она подарит яркие эмоции. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает необходимость ненадолго остановиться и оценить результаты, прежде чем двигаться дальше. Здоровье (Маг): символизирует ощущение, что энергии стало заметно больше.
Козерог.
Любовь (Колесница): говорит о решении больше не откладывать разговор или встречу. Профессиональная сфера (Король Мечей): обещает ситуацию, где холодный расчёт окажется полезнее импровизации. Здоровье (Четвёрка Мечей): советует не игнорировать потребность в отдыхе.
Водолей.
Любовь (Императрица): предрекает день, когда забота окажется важнее громких признаний. Профессиональная сфера (Башня): указывает на внезапную отмену планов, которая в итоге сыграет вам на руку. Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.
Рыбы.
Любовь (Отшельник перевёрнутая): обещает неожиданное признание или откровенность со стороны человека, который обычно предпочитает молчать. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает информацию, которая случайно попадёт к вам и поможет понять, почему события развивались именно так. Здоровье (Солнце): символизирует прилив сил и ощущение внутренней лёгкости.