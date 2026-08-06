Тельцы перестанут цепляться за прошлое, а Львы поймут, что ошибались: таро-расклад на четверг, 6 августа

Любовь (Король Кубков): предрекает встречу с человеком, который удивит не красивыми словами, а спокойствием и зрелостью. Профессиональная сфера (Луна): предупреждает, что сейчас не всё выглядит так, как есть на самом деле. Не стоит делать выводы слишком рано. Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует хороший день для начала новой здоровой привычки, которая легко закрепится.