Большинство воронежцев предупреждают работодателя об увольнении заранее

Опрос также показал, что каждого третьего воронежца (34% опрошенных) при прошлом увольнении по собственному желанию можно было бы удержать от ухода. При этом готовность остаться чаще демонстрируют мужчины. Интересная закономерность выявлена в разрезе возрастных групп: среди респондентов до 35 лет о возможности остаться при изменении условий заявили 27%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 37%.