Большинство воронежцев предупреждают работодателя об увольнении заранее

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 77% воронежцев, увольняющихся по собственному желанию, заранее информируют руководство о своем решении. Еще 23% сообщают о намерении покинуть компанию непосредственно в момент подачи заявления.
Анализ данных выявил заметные различия в подходах между разными группами работников. Так, о планах уйти заблаговременно предупреждают 80% женщин и 74% мужчин. Наиболее склонны к предварительному уведомлению молодые сотрудники до 35 лет — среди них таких 82%. В группе старше 45 лет показатель ниже и составляет 70%.
Различия прослеживаются и в зависимости от уровня образования: 78% респондентов со средним профессиональным образованием заранее предупреждают работодателя, тогда как среди обладателей высшего образования таких — 72%.
Менеджеры по персоналу в целом поддерживают практику заблаговременного уведомления: 78% HR специалистов считают, что сотрудник должен сообщать о желании уйти как можно раньше — по их мнению, оптимальный срок составляет около месяца. При этом 22% специалистов полагают, что в рамках норм Трудового кодекса РФ допустимо объявлять об увольнении в момент подачи заявления.
Опрос также показал, что каждого третьего воронежца (34% опрошенных) при прошлом увольнении по собственному желанию можно было бы удержать от ухода. При этом готовность остаться чаще демонстрируют мужчины. Интересная закономерность выявлена в разрезе возрастных групп: среди респондентов до 35 лет о возможности остаться при изменении условий заявили 27%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 37%.
Чаще всего удается удержать сотрудников с уровнем дохода от 100 до 150 тысяч рублей — таких 44%.
Среди условий, при которых увольняющиеся готовы остаться, лидирует повышение заработной платы — этот вариант назвали 64% респондентов. На втором месте — изменение отношения со стороны руководства и урегулирование конфликтов в коллективе (16%). Третью строчку делят снижение нагрузки и улучшение условий труда — по 12%. Карьерный рост в качестве мотиватора упомянули 10% участников опроса, а соблюдение ранее данных обещаний — 6%.