Российский морпех отбился от медведя после удара молнии в затылок

Ранее Life.ru рассказывал, боец с позывным Турист из 4-й бригады Южной группировки войск в одиночку прошёл 12 километров по реке Кривой Торец и зачистил две улицы в селе под Константиновкой, выжив после массированной атаки дронов. В мае 2026 года его с напарником отправили к населённому пункту по воде, но в пути у сослуживца порвался гидрокостюм, и Туристу пришлось добираться до цели почти сутки в одиночку.