Студенческие сельхозотряды Башкирии приступили к трудовому семестру

Более 1700 студентов из 23 сельхозотрядов Башкирского государственного аграрного университета (БашГАУ) будут трудоустроены на предприятиях АПК в летний трудовой семестр. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.
Третий трудовой семестр 2026 года для студенческих сельскохозяйственных отрядов Башкирии начался с торжественного митинга на площади перед Дворцом молодежи в Уфе. Ребята отправились на объекты агропромышленного комплекса республики и регионов России. Центром притяжения для будущих аграриев стал студенческий специализированный отряд «Колос». Бойцы отряда работают по широкому спектру направлений: растениеводство, животноводство, механизация, переработка сельхозпродукции, ветеринария и сельское строительство.
Одним из флагманских проектов этого сезона стал Всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад», который в 2026 году объединит около 900 участников из разных регионов страны. Студенты будут работать на предприятии, являющемся лидером по производству товарного яблока в Центральной России. Ребятам предстоит собирать урожай, проводить химический анализ продукции, контролировать качество и перевозить яблоки на тракторах. Для многих студентов это возможность не только заработать и получить практический опыт, но и присмотреться к будущему месту работы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.