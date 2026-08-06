Студенческие сельхозотряды Башкирии приступили к трудовому семестру

Одним из флагманских проектов этого сезона стал Всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад», который в 2026 году объединит около 900 участников из разных регионов страны. Студенты будут работать на предприятии, являющемся лидером по производству товарного яблока в Центральной России. Ребятам предстоит собирать урожай, проводить химический анализ продукции, контролировать качество и перевозить яблоки на тракторах. Для многих студентов это возможность не только заработать и получить практический опыт, но и присмотреться к будущему месту работы.