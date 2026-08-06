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Большинство красноярцев заранее предупреждают работодателя об увольнении

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 76% жителей Красноярска, планируя сменить работу, заранее сообщают работодателю о своем намерении уволиться. Еще 24% сотрудников информируют руководство только в момент подачи заявления.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 76% жителей Красноярска, планируя сменить работу, заранее сообщают работодателю о своем намерении уволиться. Еще 24% сотрудников информируют руководство только в момент подачи заявления.

Как показало исследование SuperJob, женщины чаще мужчин придерживаются такой практики: о предстоящем уходе заранее предупреждают 80% женщин против 72% мужчин.

Наиболее ответственными в вопросах увольнения оказались молодые специалисты. Среди сотрудников в возрасте до 35 лет руководство заранее уведомляют 83% респондентов, тогда как среди работников старше 45 лет этот показатель составляет 67%.