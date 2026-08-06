Жапаров: российский рынок является ключевым для продукции Киргизии

Киргизия рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения своей продукции. Об этом в обращении к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума заявил президент республики Садыр Жапаров.
По его словам, расширение торговли между двумя странами и создание благоприятных условий для этого открывает новые возможности для ведения бизнеса России и Киргизии.
«Кыргызская Республика рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения отечественной продукции», — заключил Жапаров.
Ранее в видеообращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которые в эти дни проходят в Киргизии президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за внимание, которое уделяет президент республики укреплению взаимовыгодного сотрудничества двух стран.