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В Нижнем Тагиле массово блокируют аккаунты пользователей электросамокатов

В Нижнем Тагиле заблокировали больше 600 аккаунтов пользователей самокатов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле с начала нынешнего сезона выдано больше двух тысяч предупреждений и заблокировано более 600 аккаунтов пользователей кикшеринговых электросамокатов. Об этом сообщает Тагил. Лайф.

На заседании в администрации города рассказали, что главное нарушение — дети и подростки за рулем электросамокатов — 438 аккаунтов заблокировали именно по этой причине.

Всего горожане совершили более 35 тысяч поездок. В городе действуют зоны, где кататься нельзя — это набережные Тагильской лагуны, площадь Славы, у школ, детских садов, больниц и заводов.