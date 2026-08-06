В Нижнем Тагиле массово блокируют аккаунты пользователей электросамокатов

В Нижнем Тагиле с начала нынешнего сезона выдано больше двух тысяч предупреждений и заблокировано более 600 аккаунтов пользователей кикшеринговых электросамокатов. Об этом сообщает Тагил. Лайф.
На заседании в администрации города рассказали, что главное нарушение — дети и подростки за рулем электросамокатов — 438 аккаунтов заблокировали именно по этой причине.
Всего горожане совершили более 35 тысяч поездок. В городе действуют зоны, где кататься нельзя — это набережные Тагильской лагуны, площадь Славы, у школ, детских садов, больниц и заводов.