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В райцентре под Волгоградом 6 августа сработал сигнал «Ракетная опасность»

В рабочем поселке Быково Волгоградской области сегодня, 6 августа, прозвучал.

В рабочем поселке Быково Волгоградской области сегодня, 6 августа, прозвучал сигнал «Ракетной опасности» Как сообщили в администрации района, тревожные сирены включили в рамках тренировки — звук не связан с реальной угрозой. Местным жителям рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, накануне жители двух районов Волгограда сообщали о звуках тревожных сирен. Однако в администрации города пояснили, что никаких учений или проверки оборудования по линии мэрии не проводилось. Работу звуковых сирен могли проверять на волгоградских предприятиях.

Ранее, как сообщало V102.RU, сигнал «Ракетная опасность» звучал в ряде муниципалитетов Волгоградской области. Эти мероприятия также проходили в рамках учений.

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