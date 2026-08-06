В Хабаровском крае более 6700 человек пострадали от клещей

В Хабаровском крае с начала сезона более 6700 человек обратились в медицинские организации после укусов клещей, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Среди пострадавших — 2250 детей.
Активность клещей сейчас снижается, однако полностью безопасным период назвать нельзя. Специалисты напоминают: риск присасывания насекомых сохраняется на протяжении всего тёплого периода года, поэтому при поездках на природу по-прежнему важно соблюдать меры предосторожности.
Жителям края рекомендуют выбирать для прогулок и отдыха закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и близких после возвращения из леса или с дачи.
Осень — подходящее время, чтобы задуматься о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Прививка считается наиболее эффективным способом защиты от этого опасного заболевания, однако для формирования устойчивого иммунитета требуется время: курс включает несколько этапов, которые необходимо пройти с определёнными интервалами.
Медики советуют заранее обратиться к врачу и подобрать подходящий график вакцинации.
При этом общая инфекционная обстановка в регионе остаётся стабильной. Уровень заболеваемости не превышает средних многолетних показателей. ОРВИ распространяется на неэпидемическом уровне, а число случаев острых кишечных инфекций находится в пределах обычных значений.
Продолжается сезонное распространение энтеровирусной инфекции. Чаще всего болеют дети дошкольного возраста. Для профилактики специалисты советуют соблюдать простые правила: регулярно мыть руки с мылом не менее 30 секунд, тщательно промывать овощи и фрукты перед употреблением, протирать поверхности гаджетов и купаться только в разрешённых местах.