В Хабаровском крае более 6700 человек пострадали от клещей

Осень — подходящее время, чтобы задуматься о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Прививка считается наиболее эффективным способом защиты от этого опасного заболевания, однако для формирования устойчивого иммунитета требуется время: курс включает несколько этапов, которые необходимо пройти с определёнными интервалами.