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Шторм надвигается на центральные и южные районы Хабаровского края

Проливные дожди, грозы и сильные ветра ожидаются 7 августа.

Источник: Хабаровский край сегодня

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупредило, что на южные и центрально-южные районы Хабаровского края надвигается шторм. На пять муниципалитетов — Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский — 7 августа обрушатся проливные дожди, грозы и порывы ветра до 15−20 метров в секунду. В результате обильных осадков Амур может подняться на 1−1,5 метра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщили в ведомстве, вода в реке, предположительно, местами выйдет на пойму и достигнет неблагоприятных отметок. Также возможен разлив малых рек, что приведет к подтоплениям в населенных пунктах.

— Есть вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. При порывистом ветре возможны: перехлест проводов, повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и происшествий на водных объектах, нарушений в работе всех видов транспорта, — сообщили в МЧС.

Жителям напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды. Также спасатели направили главам муниципалитетов рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение ЧС. Силы и средства министерства чрезвычайных ситуаций находятся в готовности.

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