«Замена счета» в Центробанке: красноярцам рассказали о новой уловке мошенников

В последнее время появилась новая схема обмана, которая строится на мифической процедуре «обновления» или «замены» банковского счета через инфраструктуру Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского отделения Банка России. Злоумышленники выходят на контакт с потенциальной жертвой с помощью мессенджеров и представляются сотрудниками «финансовой разведки» либо правоохранительных органов. Вся легенда аферистов строится на страхе: человеку сообщают, что его персональные и банковские данные «утекли» с предыдущего места работы. Далее следует психологическое давление — жертву пугают вероятностью уголовного преследования за финансирование незаконных операций, которые будто бы могут вестись от ее имени. Выход, который предлагают аферисты, звучит абсурдно, но на фоне паники кажется жертве убедительным: срочно обновить «основной счет» в Центробанке. Для этого человека инструктируют снять все деньги через банкомат, а затем внести их через другой банкомат на продиктованные реквизиты. Свои требования мошенники аргументируют «высокой степенью надежности» банкоматов — дескать, так никто из работников банка не заметит операции и не допустит ошибок, а посторонние глаза не увидят ваших финансовых движений. Чтобы развеять последние сомнения, в переписке могут скинуть поддельную видеоинструкцию с символикой Банка России. На деле это классический перевод средств на подконтрольные злоумышленникам счета. Как только деньги поступают к ним, связь обрывается, и вернуть их становится практически невозможно. У нас с вами одно простое, но железное правило: прекращайте разговор, блокируйте чат, как только слышите о необходимости операций с наличными через банкомат по чужой инструкции. Не ведите диалог. Не дайте сбить себя с толку мнимой важностью. Перепроверяйте любую информацию в официальном приложении своего банка или на сайте Банка России. Берегите свои деньги и своих близких — предупредите их об этой схеме, — напомнил управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.