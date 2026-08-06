Где в Волгограде будут работать мобильные офисы налоговой?

Консультации пройдут с 7 по 15 августа в ТРЦ «Пирамида» и МФЦ пяти районов, а также в Волжском и Серафимовиче.
Жители Волгограда, Волжского и Серафимовича смогут посетить мобильные офисы налоговой службы.
В центре Волгограда офисы будут работать 7 августа с 10:00 до 13:00 в ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9А, также 14 августа с 13:00 до 16:00 в МФЦ на ул. Комсомольской, 10.
В Дзержинском районе ждут с 15:00 до 17:00 в МФЦ на пр. Жукова, 125, в Ворошиловском — 13 августа с 14:00 до 17:00 в МФЦ по адресу ул. Буханцева, 20. В Тракторозаводском районе приём будет с 15:30 до 16:30 в МФЦ на пр. Ленина, 211. Также 12 августа с 09:00 до 12:00 консультации получат жители Серафимовича в МФЦ, ул. Октябрьская, 65.
А 13 августа с 09:00 до 11:00 примут жителей Волжского в МФЦ на ул. Космонавтов, 12.