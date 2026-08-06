Беспилотное аэротакси впервые поднялось в небо с пассажиром в Казахстане (фото)

В Telegram-канале Комитета гражданской авиации сообщили об историческом событии для Казахстана — серийный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) выполнил демонстрационный полет с пассажиром на борту. Полет прошел в рамках международного турнира «Игры Будущего 2026» над специально разрешенной территорией столицы.
Борт рассчитан на перевозку двух пассажиров, развивает скорость до 130 км/ч и способен выполнять полеты на расстояние до 35 км. На первом этапе рассматривается организация демонстрационных и туристических маршрутов продолжительностью от 5 до 30 минут над природными, культурными и историческими достопримечательностями Казахстана. В дальнейшем беспилотные пассажирские воздушные системы могут стать частью современной транспортной инфраструктуры страны.
По данным комитета, беспилотные воздушные системы могут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи, доставки медикаментов, пожаротушения, логистики и других задач, где важны скорость и оперативность. Отдельным направлением станет развитие отечественного производства. В рамках международного партнерства планируется локализовать производство пассажирских беспилотных воздушных систем в Казахстане, что создаст новые компетенции в высокотехнологичном машиностроении, дополнительные рабочие места и расширит промышленную кооперацию.
В Казахстане уже приняты законодательные изменения, регулирующие эксплуатацию воздушных судов eVTOL, деятельность вертипортов и управление беспилотным воздушным движением. Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что полеты на дронах станут доступнее.
Ранее сообщалось, что электрическое воздушное судно AutoFlight Prosperity способно развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 км.