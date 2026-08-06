Ученые рассмотрели крошечные вихри на поверхности Солнца. Видео

Открытие позволяет ученым лучше понять, как Солнце накапливает и высвобождает энергию в своем магнитном поле — например, во время коротких вспышек излучения, которые называют нановспышками. По современной теории, Солнце копит магнитную энергию, когда силовые линии его магнитного поля закручиваются, подобно тугой металлической пружине. Такая структура имеет огромную энергию, но она крайне неусточива, из-за чего энергия может внезапно высвободиться. Этот процесс называют магнитным пересоединением: скрученные линии магнитного поля распрямляются и соединяются заново. Раньше ученые не понимали, что именно закручивает эти линии, и новое открытие помогает частично ответить на этот вопрос: вихри возникают везде, где магнитное поле достаточно сильное, и, вероятно, именно они регулярно вызывают закручивания.