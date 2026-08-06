Установлена личность женщины, утонувшей в Черняховске

Женщина, тело которой 5 августа спасатели МЧС извлекли из реки Инструч в черте Черняховска, оказалась местной жительницей. Об этом сегодня сообщает калининградский Следком.
Погибшей было 49 лет. Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели женщины.
Организована доследственная проверка.
Для установления точной причины смерти назначена судебно медицинская экспертиза.
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