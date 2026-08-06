В Хабаровском районе заменят почти 9 км магистрального водовода

В Хабаровском районе в 2026 году начнутся работы по второму и третьему этапам капитального ремонта сетей водоснабжения — от насосной станции в селе Некрасовка до станции в селе Гаровка-1. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование предусмотрено из федерального, краевого и местного бюджетов. Подрядчик уже определен. Всего на двух этапах планируется заменить 8,8 км магистрального водовода. Работы начнутся в 2026 году и продлятся до 2027 года включительно. На время ремонта будет организована временная схема водоснабжения, чтобы жители не оставались без воды. Завершение ремонта повысит надежность водоснабжения для потребителей Хабаровского района. Ход работ находится на контроле губернатора Дмитрия Демешина.