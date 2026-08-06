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Количество зараженных импортных цветов в Омске выросло в полтора раза

Импорт цветов в Омскую область вырос в тридцать раз и потребовал усилить фитосанитарный контроль. С начала года специалисты Россельхознадзора по Омской области проинспектировали более 2,5 тысячи партий подкарантинной продукции. Досмотрено свыше 14 миллионов штук срезов цветов и горшечных растений.

Источник: Российская газета

В ходе досмотров эксперты выявили 85 случаев заражения. Это в полтора раза больше, чем год назад. В списке завезенных вредителей — западный цветочный трипс, поражающий более 250 видов растений, восточная плодожорка, а также вирус коричневой морщинистости, способный за неделю погубить урожай томатов в промышленной теплице.

20 партий срезов цветов подвергнуты фумигации и после повторного контроля допущены к реализации, семь партий уничтожены. Такая же участь постигла 23 партии зараженных овощей, еще 22 партии возвращены странам-экспортерам. 13 партий персиков и нектаринов после санитарной обработки допущены к обороту.

Опасные поставки зафиксированы в продукции, завозимой в регион из Китая, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Вьетнама и Шри-Ланки. Но основной объем (98,6 процентов) пришелся на узбекские товары.

«Рост выявлений карантинных объектов в продукции из Узбекистана — не случайность. С начала 2026 года зафиксировано уже 132 случая. В связи с этим 23 июля Россельхознадзор ограничил ввоз продукции от пяти узбекских импортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», — сообщили в ведомстве.

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