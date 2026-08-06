Количество зараженных импортных цветов в Омске выросло в полтора раза

В ходе досмотров эксперты выявили 85 случаев заражения. Это в полтора раза больше, чем год назад. В списке завезенных вредителей — западный цветочный трипс, поражающий более 250 видов растений, восточная плодожорка, а также вирус коричневой морщинистости, способный за неделю погубить урожай томатов в промышленной теплице.