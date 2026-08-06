В селе Кузнецовка Братского района капитально отремонтируют защитную дамбу

В документах указано, что насыпная дамба для защиты Кузнецовки от негативного воздействия реки Вихоревки была введена в эксплуатацию в мае 2011 года при реконструкции автомобильного моста. Спустя 15 лет гидротехническое сооружение нуждается в обновлении. В отдельных местах зафиксированы размывы откосов, просадки грунта и так далее. Помимо этого, износ водопропускных труб за прошедшее время времени достиг 80%.
В техническом задании отмечается, что подрядчику необходимо будет привести дамбу в соответствии с проектными значениями, укрепить откосы, провести устройство новым слоем песчано-гравийной смеси гребня дамбы, заменить изношенные водопропускные трубы и так далее. Все работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года.
На работы по капитальному ремонту дамбы выделяется 16,5 миллионов рублей. Электронный аукцион по определению подрядной организации должен состояться в середине августа.