В селе Кузнецовка Братского района капитально отремонтируют защитную дамбу

В документах указано, что насыпная дамба для защиты Кузнецовки от негативного воздействия реки Вихоревки была введена в эксплуатацию в мае 2011 года при реконструкции автомобильного моста. Спустя 15 лет гидротехническое сооружение нуждается в обновлении. В отдельных местах зафиксированы размывы откосов, просадки грунта и так далее. Помимо этого, износ водопропускных труб за прошедшее время времени достиг 80%.