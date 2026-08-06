Началось строительство второго этажа школы в красноярском микрорайоне Агроуниверситет

Строители приступили к возведению второго этажа учебного блока школы на пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышёва, сообщили в мэрии Красноярска.
Сейчас готовность здания составляет 8%, работы идут по графику. Самый большой объем выполнен на четвертом блоке, где будут учебные классы. Подрядчик монтирует плиты перекрытий первого и второго этажа, лестницу, ведет устройство кирпичной кладки перегородок.
Параллельно идет строительство корпуса третьего блока — спортивного зала. Для первого и второго блока продолжается забивка свай — осталось еще около 400 штук. Также выполняется устройство подпорных стен, которые станут основой многоуровневого благоустройства.
Всего на площадке работают 45 строителей, 4 башенных крана, 4 сваебойные машины, каток, автомобильные краны и грузовики.
Напомним, строительство школы на 1280 мест в микрорайоне Агроуниверситет началось в апреле этого года. Сдать ее должны в 2028 году.
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