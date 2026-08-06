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Агрокомплекс в Чусовском округе увеличит производство благодаря поддержке властей

Сегодня в хозяйстве содержится более 1,8 тысячи голов крупного рогатого скота.

Источник: Комсомольская правда

Агрокомплекс «Россохи», входящий в число крупнейших предприятий молочного животноводства Пермского края, продолжает развивать производство благодаря государственной поддержке. Вместе с ним в состав агрохолдинга входят ООО «Ключи» в Чусовом и ООО «Агрофирма Ключи» в Берёзовке.

Сегодня в хозяйстве содержится более 1,8 тысячи голов крупного рогатого скота, из них 810 — дойные коровы. По итогам прошлого года предприятие произвело свыше 7,5 тысячи тонн молока, а средний удой на одну корову превысил 9 тонн.

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова подчеркнула, что подобные меры поддержки помогают предприятиям эффективно развиваться. По её словам, «Россохи» являются хорошим примером успешной работы в сельском хозяйстве, поэтому регион продолжит поддерживать такие производства.

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.

По словам владельца ООО «Россохи» Виталия Бобрикова, одновременно с капитальным ремонтом на объектах обновляют стойловое оборудование, системы вентиляции и навозоудаления. Это позволит создать более комфортные условия как для животных, так и для сотрудников предприятия. Часть работ завершат уже в следующем году.

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.