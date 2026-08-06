Агрокомплекс в Чусовском округе увеличит производство благодаря поддержке властей

По словам владельца ООО «Россохи» Виталия Бобрикова, одновременно с капитальным ремонтом на объектах обновляют стойловое оборудование, системы вентиляции и навозоудаления. Это позволит создать более комфортные условия как для животных, так и для сотрудников предприятия. Часть работ завершат уже в следующем году.