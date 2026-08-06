Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госюрбюро Ростовской области помогает людям через взаимодействие с регионами

Юристы Госюрбюро Ростовской области помогли получить выплату семье погибшего участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники государственного юридического бюро Ростовской области благодаря активному сотрудничеству с другими регионами смогли решить вопрос с выплатой для семьи погибшего участника СВО. Об этом рассказали донские власти.

Оказалось, в донском министерстве труда отец погибшего героя получил формальный отказ из-за того, что на дату гибели у его сына не было регистрации в регионе.

Для решения вопроса специалисты госюрбюро восстановили юридический статус погибшего и направили запросы в МВД. Так узнали, что военнослужащий был зарегистрирован в Калужской области. В этому случает право на выплату сохранялось, но обращаться нужно было в органы соцзащиты другого региона.

Необходимые документы направили в министерство труда и социальной защиты Калужской области, это ведомство одобрило предоставление единовременной социальной выплаты. Деньги были перечислены семье в срок.

— Юридическая помощь — не только знание норм, но и внимание к деталям. В этом случае кропотливая работа с документами позволила увидеть не тупик, а путь к решению, — отметил директор Госюрбюро Ростовской области Борис Пилипенко.

Напомним, жители Дона могут получить бесплатную юридическую помощь, если относятся к категориям, определенным Федеральным законом № 324 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Областным законом от 24 декабря 2012 № 1017-ЗС.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше