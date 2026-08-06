Госюрбюро Ростовской области помогает людям через взаимодействие с регионами

Для решения вопроса специалисты госюрбюро восстановили юридический статус погибшего и направили запросы в МВД. Так узнали, что военнослужащий был зарегистрирован в Калужской области. В этому случает право на выплату сохранялось, но обращаться нужно было в органы соцзащиты другого региона.