В Сусумане пенсионер с сыновьями незаконно добывали золото и получили штрафы по 30 тысяч рублей

У нелегальных недропользователей изъяли добытое сырьё. Экспертиза показала, что в золотосодержащем грунте содержатся золото и серебро стоимостью более 19 тысяч рублей. Природоохранная прокуратура возбудила три административных дела по части 1 статьи 15.44 Кодекса об административных правонарушениях РФ (незаконная добыча драгоценных металлов). Суд оштрафовал каждого нарушителя на 30 тысяч рублей.