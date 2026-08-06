Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сусумане пенсионер с сыновьями незаконно добывали золото и получили штрафы по 30 тысяч рублей

Нелегальную разработку на ручье Чарок пресекли сотрудники прокуратуры и полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области трое жителей Сусумана оштрафованы за незаконную добычу золотосодержащего грунта. Нарушение выявили в ходе совместного рейда Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры и полиции в июле 2025 года. Инцидент произошёл в районе ручья Чарок Сусуманского округа. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инициатором нелегальной разработки выступил пенсионер. Он заранее приобрёл бульдозер, арендовал погрузчик и самостоятельно изготовил насосную дизельную станцию. Для работы с тяжёлой техникой мужчина привлёк двоих своих сыновей. Однако спустя несколько дней после начала работ их деятельность пресекли правоохранители.

У нелегальных недропользователей изъяли добытое сырьё. Экспертиза показала, что в золотосодержащем грунте содержатся золото и серебро стоимостью более 19 тысяч рублей. Природоохранная прокуратура возбудила три административных дела по части 1 статьи 15.44 Кодекса об административных правонарушениях РФ (незаконная добыча драгоценных металлов). Суд оштрафовал каждого нарушителя на 30 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru