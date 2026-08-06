В Сусумане пенсионер с сыновьями незаконно добывали золото и получили штрафы по 30 тысяч рублей

В Магаданской области трое жителей Сусумана оштрафованы за незаконную добычу золотосодержащего грунта. Нарушение выявили в ходе совместного рейда Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры и полиции в июле 2025 года. Инцидент произошёл в районе ручья Чарок Сусуманского округа. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инициатором нелегальной разработки выступил пенсионер. Он заранее приобрёл бульдозер, арендовал погрузчик и самостоятельно изготовил насосную дизельную станцию. Для работы с тяжёлой техникой мужчина привлёк двоих своих сыновей. Однако спустя несколько дней после начала работ их деятельность пресекли правоохранители.
У нелегальных недропользователей изъяли добытое сырьё. Экспертиза показала, что в золотосодержащем грунте содержатся золото и серебро стоимостью более 19 тысяч рублей. Природоохранная прокуратура возбудила три административных дела по части 1 статьи 15.44 Кодекса об административных правонарушениях РФ (незаконная добыча драгоценных металлов). Суд оштрафовал каждого нарушителя на 30 тысяч рублей.
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