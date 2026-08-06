В Уфе состоялся Международный фестиваль здоровья и туризма

В ходе спортивной программы были организованы соревнования по баскетболу, мини-футболу и пляжному волейболу. Центральным событием баскетбольной программы стал турнир «Баскет на Рахате» — Кубок города Уфы по баскетболу. Большой интерес вызвал и 20-й Кубок Кашкадана по мини-футболу. В турнире приняли участие 41 команда из Уфы, Чекмагушского, Мелеузовского, Бижбулякского и других районов Башкирии.