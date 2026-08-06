В Уфе состоялся Международный фестиваль здоровья и туризма

Международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате» прошел 25−26 июля в Уфе по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Башкортостан.
В ходе спортивной программы были организованы соревнования по баскетболу, мини-футболу и пляжному волейболу. Центральным событием баскетбольной программы стал турнир «Баскет на Рахате» — Кубок города Уфы по баскетболу. Большой интерес вызвал и 20-й Кубок Кашкадана по мини-футболу. В турнире приняли участие 41 команда из Уфы, Чекмагушского, Мелеузовского, Бижбулякского и других районов Башкирии.
Также прошла волейбольная программа. В течение двух дней на девяти игровых площадках были организованы соревнования по пляжному волейболу. Например, состоялся традиционный турнир среди работников предприятий жизнеобеспечения Башкирии, а также соревнования среди участников специальной военной операции и морских пехотинцев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.