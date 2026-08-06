В МАИ создали новую программу расчета упругости крыла для предотвращения аварий

Разработка может быть востребована для сверхзвуковой авиации, где из-за высоких скоростей угрозы, связанные с динамической упругостью, особенно актуальны. Также инновация полезна при проектировании простых БПЛА самолетного типа: они строятся из менее прочных и жестких материалов и должны выдерживать большие эксплуатационные нагрузки. Кроме того, новый программный комплекс позволит оптимизировать конструкции возвращаемых космических аппаратов, которые испытывают значительное сопротивление атмосферы при входе в ее плотные слои. Проект реализуется в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий, а также программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».