В МАИ создали новую программу расчета упругости крыла для предотвращения аварий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Московского авиационного института (МАИ) предложили новый программный комплекс для расчета аэроупругости крыла самолетов, построенных из композитных материалов. Новая методика, по мысли ее авторов, позволит выявлять опасные дефекты, способные привести к аварии в воздухе, сообщили в пресс-службе ФГАНУ «Cоциоцентр».
«Полимерные композиты — углепластики и стеклопластики — легче и прочнее алюминия, но, в отличие от металлов, обладают анизотропией, то есть, их свойства зависят от направления деформации. Например, материал может быть жестким вдоль укладки волокон, но легко расслаивается или ломается при воздействии сбоку. Это усложняет расчеты. Новый метод позволяет избегать этого и рассматривать все аспекты в единой модели, что значительно ускоряет процесс», — рассказал начальник бригады аэроупругости и внешних нагрузок лаборатории № 2 НИО-101 МАИ Станислав Коваль, которого цитирует пресс-служба.
Раньше конструкторы сначала проектировали крыло, проверяли его на статическую прочность — как оно изгибается под нагрузкой — и только потом анализировали динамическую упругость: как это крыло вибрирует. Если обнаруживался флаттер (самовозникающие и быстро нарастающие колебания конструкции), то возвращались к началу и переделывали конструкцию.
Инновация открывает возможности для ускорения и удешевления процесса создания новых самолетов за счет сокращения этапов проектирования. Новый метод позволяет рассчитывать аэроупругость композитных конструкций в едином цикле.
Разработка может быть востребована для сверхзвуковой авиации, где из-за высоких скоростей угрозы, связанные с динамической упругостью, особенно актуальны. Также инновация полезна при проектировании простых БПЛА самолетного типа: они строятся из менее прочных и жестких материалов и должны выдерживать большие эксплуатационные нагрузки. Кроме того, новый программный комплекс позволит оптимизировать конструкции возвращаемых космических аппаратов, которые испытывают значительное сопротивление атмосферы при входе в ее плотные слои. Проект реализуется в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий, а также программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».