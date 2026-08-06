Итоги ЕНТ-2026: сколько абитуриентов смогут претендовать на гранты

По данным Дидарбековой, 6 августа 2026 года в ЕНТ-2026 приняли участие около 233 тысяч абитуриентов. Им была предоставлена возможность дважды пройти тестирование и участвовать в конкурсе на государственные образовательные гранты с лучшим результатом.