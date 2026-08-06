Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоги ЕНТ-2026: сколько абитуриентов смогут претендовать на гранты

Заместитель директора Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Наужан Дидарбекова рассказала об итогах основного Единого национального тестирования 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

ЕНТ-2026: результаты и достижения

По данным Дидарбековой, 6 августа 2026 года в ЕНТ-2026 приняли участие около 233 тысяч абитуриентов. Им была предоставлена возможность дважды пройти тестирование и участвовать в конкурсе на государственные образовательные гранты с лучшим результатом.

Результаты тестирования

76% участников преодолели пороговый балл и получили право на участие в конкурсе образовательных грантов. Максимальные 140 баллов набрали:

  • Асет Альтаир из Павлодарской области (выпускник);

  • Балхан Альфия из Кызылординской области (по результатам конвертации сертификата КАЗТЕСТ).

821 абитуриент набрал свыше 130 баллов. Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями были созданы специальные условия, и в основном ЕНТ приняли участие 800 таких поступающих.

Сертификаты доступны

Республиканская комиссия завершила свою работу. Сертификаты ЕНТ доступны абитуриентам в их личных кабинетах.

Список обладателей грантов

Завтра, 7 августа, будет опубликован список обладателей образовательных грантов.