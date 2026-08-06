Итоги ЕНТ-2026: сколько абитуриентов смогут претендовать на гранты

ЕНТ-2026: результаты и достижения
По данным Дидарбековой, 6 августа 2026 года в ЕНТ-2026 приняли участие около 233 тысяч абитуриентов. Им была предоставлена возможность дважды пройти тестирование и участвовать в конкурсе на государственные образовательные гранты с лучшим результатом.
Результаты тестирования
76% участников преодолели пороговый балл и получили право на участие в конкурсе образовательных грантов. Максимальные 140 баллов набрали:
Асет Альтаир из Павлодарской области (выпускник);
Балхан Альфия из Кызылординской области (по результатам конвертации сертификата КАЗТЕСТ).
821 абитуриент набрал свыше 130 баллов. Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями были созданы специальные условия, и в основном ЕНТ приняли участие 800 таких поступающих.
Сертификаты доступны
Республиканская комиссия завершила свою работу. Сертификаты ЕНТ доступны абитуриентам в их личных кабинетах.
Список обладателей грантов
Завтра, 7 августа, будет опубликован список обладателей образовательных грантов.