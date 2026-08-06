Ростовская область увеличила экспорт зерна на 34,8%

Ростовская область демонстрирует значительный рост экспортных поставок зерновых культур. За первые семь месяцев 2026 года объем экспортируемой продукции увеличился на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.