Ты туда не ходи. Какие турмаршруты Прикамья могут быть опасны

В Пермском крае множество природных достопримечательностей, которые привлекают к себе тысячи путешественников. И интерес к внутреннему туризму только растёт. Однако в этом году в планы жителей и гостей Прикамья неоднократно вмешивалась погода, а именно: сильный ветер и мощные ливни. Были и другие причины, по которым некоторые маршруты стали небезопасными. Куда пока лучше не ездить?
Оползни и падающие деревья.
Примерно с середины июля множество территорий края периодически подтапливало из-за подъёма уровня воды в реках на фоне мощных дождей. Можно сказать, что самая жуткая ситуация сложилась в селе Кын, где потоки разрушали дома. Во время потопа погибла молодая художница.
«Сейчас в селе Кын уровень воды в реках выше обычного, но уже не такой критический, каким был в середине июля, — рассказала изданию генеральный директор пермской турфирмы Екатерина Шестакова. — За сутки вода не поднималась. Однако проходила информация о том, что подтопило мост через реку Кын».
Очередной приток связывают со сбросом с водохранилища в Свердловской области. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края ещё в середине июля предупредило туристов об ухудшении ситуации на реке Чусовой, где традиционно огромное количество посетителей. Опять же из-за сильных дождей там фиксировали множество оползней береговой линии.
«Уровень воды критически высокий, река в состоянии дождевого половодья. Особо опасен участок между урочищем Журавлик и селом Кын», — рассказали в министерстве.
Туристам рекомендовали воздержаться от сплавов по реке и посещения объектов, расположенных на её берегах. Стоянки ушли под воду, стали возможны внезапные обвалы, оползни, камнепады и осыпи. Кроме того, в русле заметили множество плывущих коряг и упавших деревьев, которые создавали заторы и подводные ловушки. По словам специалистов, сложность прохождения реки подскочила до весеннего уровня.
На днях власти сделали новое предупреждение касательно Чусовой: на участке между посёлком Усть-Койва и городом Чусовым даже ввели ограничения.
«Стоянка у камня Поныш (расположен на правом берегу у места впадения одноименной реки в Чусовую) закрыта для посещения в целях безопасности. Просим туристов учитывать это при планировании сплавов, — призвали в министерстве. — Дело в том, что на вершине скального массива обнаружены крупные трещины, свидетельствующие об активном процессе выветривания горной породы. Существует высокий риск откола крупного фрагмента скалы. Координаты закрытой зоны: N 58°12 48.4968» E 58°09 15.8696".
Власти запретили причаливать к берегу у Поныша, приближаться к основанию скал и заходить под нависающие каменные карнизы, останавливаться на оборудованной стоянке, расположенной в этом месте. Локацию обнесли сигнальной лентой. Разрушение скалы произошло по естественным причинам, сообщили в министерстве.
«После комплексного инженерно-геологического обследования и оценки рисков стоянку перенесут в безопасное место, — говорят специалисты. — Об отмене запрета сообщим дополнительно. В самой р. Чусовой уровень воды сейчас ниже, чем был в середине июля».
Однако специалисты рекомендуют отслеживать ситуацию в моменте.
Усьва поднялась.
Информация об опасности, поджидающей туристов, на днях пришла и с Усьвы — реки, привлекающей любителей сплавов и уникальных скал, в числе которых Усьвинские Столбы, Большое Бревно, а также Стрельный, Омутной и Навислый камни.
«Из-за паводка на Усьве подтопило экотропу, туристические стоянки и площадку “Альфа” под Усьвинскими Столбами, — рассказали в Дирекции ООПТ Пермского края. — Просим вас воздержаться от посещения участка, а также от сплавов по Усьве до стабилизации ситуации и приведения тропы в нормативное состояние для безопасного посещения».
«Усьва берёт своё начало в заповеднике Басеги. Ситуация, когда за короткий промежуток времени уровень воды сильно поднимается, возникла не впервые, — отмечает Екатерина Шестакова. — 3−4 августа вода поднялось почти на два метра. У сплавщиков, которые были к этому не готовы, утянуло непривязанные катамараны. Нам в этом плане повезло: в тот момент на Усьве не было наших туристов».
Куда податься путешественникам, если две самые популярные реки сейчас могут быть небезопасными? По словам Екатерины Шестаковой, остаётся Вишера.
«Там обстановка спокойная, вода чистая. На берегах много тургрупп», — рассказывает Екатерина Шестакова.
Тем, кто путешествует дикарём (то есть самостоятельно), специалисты рекомендуют быть очень осторожными. Перед выходом на маршрут проверять, не было ли предупреждений на ресурсах Минприроды, МЧС и Дирекции ООПТ.
«Обязательно регистрируйте свою группу в МЧС. Это крайне важно!» — говорит Екатерина Шестакова.