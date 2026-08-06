Ты туда не ходи. Какие турмаршруты Прикамья могут быть опасны

В Пермском крае множество природных достопримечательностей, которые привлекают к себе тысячи путешественников. И интерес к внутреннему туризму только растёт. Однако в этом году в планы жителей и гостей Прикамья неоднократно вмешивалась погода, а именно: сильный ветер и мощные ливни. Были и другие причины, по которым некоторые маршруты стали небезопасными. Куда пока лучше не ездить?