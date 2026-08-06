В Хабаровском крае завершилось выдвижение кандидатов в представительные органы

В Хабаровском крае завершился период выдвижения и приема документов на регистрацию кандидатов в органы местного самоуправления. По данным краевой избирательной комиссии, на 220 депутатских мандатов претендуют 509 кандидатов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Среди выдвиженцев распределение по статусу и партийной принадлежности выглядит следующим образом.
258 человек идут на выборы в порядке самовыдвижения. 164 кандидата представляют партию «Единая Россия», 41 — ЛДПР; 23 — КПРФ; 17 — «Справедливая Россия»; 6 — «Новые люди».
Выборы в единый день голосования 20 сентября пройдут сразу на нескольких уровнях. В Хабаровском крае состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также 18 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
Запланированы дополнительные выборы депутатов Хабаровской городской Думы по трем одномандатным округам — № 31, 33 и 34. Кроме того, выборы депутатов Собраний первого созыва пройдут в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, Вяземском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском муниципальных округах.
В представительный орган состоятся также в Хабаровском районе и районе имени Лазо.
В настоящий момент избирательная кампания перешла в этап регистрации. Избирательным комиссиям отводится 10 дней на проверку представленных документов, по итогам которой будет принято решение о регистрации кандидата или отказе в регистрации.
По состоянию на 5 августа процедуру регистрации уже прошли 118 кандидатов.