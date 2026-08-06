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За неделю от укусов клещей пострадали 280 жителей Красноярского края

Специалисты напоминают: клещи всё ещё активны.

За минувшую неделю от присасывания клещей пострадали 280 жителей Красноярского края, включая 26 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Несмотря на снижение сезонной активности, число заболевших растёт. За неделю диагностировано 27 новых случаев клещевого энцефалита и 15 — боррелиоза.

Всего с начала сезона за медицинской помощью обратились 15 428 человек.

Специалисты напоминают: клещи всё ещё активны.

Ранее мы сообщали, что летучие мыши облюбовали стену красноярской многоэтажки.

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