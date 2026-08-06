Жители Липецкой области стали брать на 28% больше кредитов

С января по июнь 2026 года банки предоставили жителям Липецкой области кредиты на общую сумму 77 млрд руб., что на 28% больше, чем за аналогичный период 2025-го (год к году). Кредитование ускорилось в июне, когда липчане взяли кредиты на 14,6 млрд руб. В начале лета объем выдач по сравнению с маем увеличился на 6%, а год к году — на 34%. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.