После +32 градусов Хабаровский край и ЕАО ждёт арктический холод

В Хабаровский край и Еврейскую автономную область после тридцатиградусной жары придёт арктический воздух. Уже 7 августа активные фронтальные разделы принесут дожди, местами сильные ливни, грозы и усиление ветра, сообщает Дальневосточное УГМС.
Резче всего перемену погоды почувствуют жители южных и центральных районов края. В Хабаровске после +31…+32 градусов температура днём опустится примерно до +16 градусов. В Комсомольске-на-Амуре после жаркой погоды около +29 градусов ожидается около +17. В Вяземском районе воздух остынет с +31 до +19 градусов, в Бикине — с +31 до +22.
На севере края прохладная погода уже установилась. В Николаевске-на-Амуре температура будет держаться около +15…+18 градусов, в Охотске — около +15…+17 градусов. В Чумикане дневные значения останутся в пределах +15…+16 градусов.
Похолодание придёт и в горные районы. В Чегдомыне после тёплых дней температура снизится до +19 градусов днём, ночью местами ожидается около +6 градусов.
В Еврейской автономной области также прогнозируется резкая смена погоды. После жары до +30 градусов температура понизится примерно на 7−12 градусов: 7 августа днём ожидается около +17…+19 градусов, ночью — +13…+15 градусов. Вместе с холодным фронтом придут дожди и усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
Синоптики отмечают, что причиной перемены станет вторжение арктической воздушной массы. После прохождения холодного фронта погода постепенно начнёт улучшаться, а температура вновь будет повышаться.