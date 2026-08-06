После +32 градусов Хабаровский край и ЕАО ждёт арктический холод

Резче всего перемену погоды почувствуют жители южных и центральных районов края. В Хабаровске после +31…+32 градусов температура днём опустится примерно до +16 градусов. В Комсомольске-на-Амуре после жаркой погоды около +29 градусов ожидается около +17. В Вяземском районе воздух остынет с +31 до +19 градусов, в Бикине — с +31 до +22.