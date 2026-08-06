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В БСМП Калининграда спасли женщину с опухолью яичника

Солидное образование нашли во время обследования.

Источник: Комсомольская правда

В БСМП Калининграда спасли женщину с крупной опухолью яичника — солидное образование обнаружили во время обследования 68-летней пациентки в гинекологическом отделении, где она готовилась к плановому оперативному лечению.

Ка рассказали в БСМП, оперирующая бригада выполнила билатеральную аднексэктомию лапароскопическим доступом. Благодаря малоинвазивной методике вмешательство прошло успешно, послеоперационный период протекал без осложнений. Уже через 8 дней пациентку выписали домой.

В прошлом году только в гинекологическом отделении больницы провели 281 оперативное вмешательство лапароскопическим доступом.

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