Число заявлений о банкротстве физлиц, не имеющих статуса ИП, выросло почти на 5%

Всего за семь месяцев 2026 года было подано 6434 заявления о признании должника банкротом (годом ранее — 5961, рост на 7,9%). В отношении юридических лиц количество заявлений составило 202, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заявлений о признании несостоятельными ИП составило 166 (рост в 1,8 раза).