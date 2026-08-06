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Более 37 тыс. гостей посетили фестиваль народных промыслов в Городце

Для них организовали выступления творческих коллективов, ярмарку и мастер-классы.

Гостями фестиваля народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца», который прошел в Городце Нижегородской области, стали свыше 37 тыс. человек. Мероприятие состоялось при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фестиваль стал центральной точкой празднования Дня города и 90-летия фабрики «Городецкая роспись». Он объединил мастеров народных художественных промыслов из городов «Золотого кольца», а также из Нижегородской области и городов-соседей. Программа включала более 50 мероприятий: выступления творческих коллективов, ярмарку народных художественных промыслов, гастрономические зоны и мастер-классы для всей семьи.

«День Городца запомнится всем жителям, гостям и участникам фестиваля “Мастера Золотого кольца” душевностью и настоящим русским духом. В нашем городе собрались люди, представляющие народные промыслы и профессии из более чем 25 регионов страны. Хочу поблагодарить министерство туризма и промыслов Нижегородской области и всех неравнодушных людей, благодаря которым состоялось яркое и масштабное событие», — отметил глава местного самоуправления Городецкого округа Александр Мудров.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.