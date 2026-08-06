В Прикамье внедрили современную методику лечения мочекаменной болезни

Современную методику лечения мочекаменной болезни внедрили в Кунгурской больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Первым пациентом стал мужчина, который несколько лет страдал от осложнений из-за травмы спинного мозга. У него были множественные камни в почках и мочевом пузыре. Сначала ему установили стент для устранения воспаления, затем планировали удалить его и раздробить камни лазером. Но мужчина пропустил плановую госпитализацию и позже попал в больницу экстренно — с сильной болью.
Во время срочной операции они выполнили сочетанное вмешательство новой методикой и решили все проблемы за один раз. Мужчина быстро пошёл на поправку и через несколько дней был выписан. Теперь такие операции доступны и другим пациентам. Методика позволяет дробить даже крупные и множественные камни в верхней части мочеточника и почках без разрезов — через естественные пути, с помощью гибкого нефроскопа и лазера. Это снижает риски, ускоряет восстановление и позволяет выявлять патологии на ранних стадиях.
Операции проводятся бесплатно по ОМС при наличии показаний и направления врача. Лечение доступно жителям Кунгурского округа и других территорий Пермского края.