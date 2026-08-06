В Прикамье внедрили современную методику лечения мочекаменной болезни

Во время срочной операции они выполнили сочетанное вмешательство новой методикой и решили все проблемы за один раз. Мужчина быстро пошёл на поправку и через несколько дней был выписан. Теперь такие операции доступны и другим пациентам. Методика позволяет дробить даже крупные и множественные камни в верхней части мочеточника и почках без разрезов — через естественные пути, с помощью гибкого нефроскопа и лазера. Это снижает риски, ускоряет восстановление и позволяет выявлять патологии на ранних стадиях.