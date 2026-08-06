Ремонт улицы Курганской опережает график — депутат думы Иркутска побывал на объекте

IrkutskMedia, 6 августа. Ход выполнения ремонтных работ дороги на улице Курганской проверил депутат думы Иркутска по избирательному округу № 9 Павел Кудеев вместе с мэром города Русланом Болотовым, сообщает пресс-служба гордумы.
Улицы Курганская является связующим звеном между несколькими крупными садоводствами и частным сектором Ленинского округа с центральной частью областного центра, а также объездной магистралью на выезд из Иркутска. Работы ведутся от улицы Трактовой до улицы Берег Ангары, 11б в два этапа по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В прошлом году была выполнена планировка, произведена замена железобетонных труб на новые металлические гофрированные, устроено основание из щебня и уложено около 20 тысяч квадратных метров нижнего слоя асфальта. Сейчас подрядчик приступил к укладке верхнего слоя дорожного полотна и фрезерует покрытия проезжей части. Строительная готовность составляет 60%.
«Подрядчик работает с опережением сроков. Осталось уложить небольшой объем нижнего слоя покрытия. Параллельно ведется замена коммуникаций, в том числе кабеля вдоль дороги. Есть вопросы по трубе водоснабжения, дал поручение их решить. Здесь будет организовано освещение и тротуарная сеть — все, что нужно для удобства жителей. С вводом путепровода роль этих дорог возрастает, наша задача — сделать все для создания единого замкнутого маршрута», — отметил Руслан Болотов.
Кроме того, на ул. Курганской смонтируют 143 опоры наружного освещения со 163 светильниками, переустроят два остановочных пункта, восстановят металлическое барьерное ограждение, нанесут разметку и высадят более 700 деревьев. Завершить работы планируется в октябре этого года.
«Темп работ очень хороший, замечания есть, но подрядная организация исправляет их в процессе. На завтра запланированы вырубки нижнего слоя, будем проверять качество дорожного покрытия», — сообщил сотрудник Иркутского испытательного центра Михаил Маргелов.
Павел Кудеев рассказал, что к нему, как депутату, неоднократно поступали обращения от горожан по состоянию дороги на этой улице.
«Эта дорога очень важна для жителей и гостей города. Сегодня это дополнительный объездной маршрут, который позволяет спокойно уехать в сторону Ангарска, Мегета, Западного. С вводом путепровода на Батарейной значение данной магистрали возрастает вдвойне. Однако остается еще 450 метров не асфальтированного участка вдоль СНТ “Ангара-3”. На будущий год тоже хотим решить этот вопрос», — подчеркнул Павел Кудеев.