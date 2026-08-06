Ремонт улицы Курганской опережает график — депутат думы Иркутска побывал на объекте

«Подрядчик работает с опережением сроков. Осталось уложить небольшой объем нижнего слоя покрытия. Параллельно ведется замена коммуникаций, в том числе кабеля вдоль дороги. Есть вопросы по трубе водоснабжения, дал поручение их решить. Здесь будет организовано освещение и тротуарная сеть — все, что нужно для удобства жителей. С вводом путепровода роль этих дорог возрастает, наша задача — сделать все для создания единого замкнутого маршрута», — отметил Руслан Болотов.